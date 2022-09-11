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11 сентября, 17:25

Два мирных жителя погибли в Макеевке при очередном обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя Макеевки Донецкой Народной Республики стали жертвами очередного обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, на улице Давыденко погибло два человека", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за день ВСУ дважды обстреливали Макеевку артиллерией натовского образца калибра 155 мм. В общей сложности по населённому пункту было выпущено восемь снарядов.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре республики. По его словам, из-за обстрелов украинских военных обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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