Два мирных жителя погибли в Макеевке при очередном обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя Макеевки Донецкой Народной Республики стали жертвами очередного обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, на улице Давыденко погибло два человека", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за день ВСУ дважды обстреливали Макеевку артиллерией натовского образца калибра 155 мм. В общей сложности по населённому пункту было выпущено восемь снарядов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре республики. По его словам, из-за обстрелов украинских военных обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine