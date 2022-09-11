Два мирных жителя погибли в Макеевке при очередном обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя Макеевки Донецкой Народной Республики стали жертвами очередного обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, на улице Давыденко погибло два человека", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за день ВСУ дважды обстреливали Макеевку артиллерией натовского образца калибра 155 мм. В общей сложности по населённому пункту было выпущено восемь снарядов.