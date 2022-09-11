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11 сентября, 17:04

Турция и Украина оказались довольны работой координационного центра по вывозу зерна

Минобороны Турции: Анкара и Киев удовлетворены работой СКЦ в Стамбуле по вывозу зерна

Киев и Анкара удовлетворены работой Совместного координационного центра (СКЦ) по вывозу зерна в Стамбуле. Об этом заявило Министерство обороны Турции.

Сообщение было опубликовано после телефонной беседы между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о гуманитарной помощи и поставках зерна. Было выражено удовлетворение работой Совместного координационного центра [в Стамбуле]. Также было подчёркнуто, что оказываемая украинскому народу гуманитарная помощь будет продолжена", — говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

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Ранее Лайф рассказывал, что Франция и Румыния подпишут соглашение о расширении экспорта украинского зерна 12 сентября. Документ распространяется на Европу и развивающиеся страны, включая Средиземноморский регион.

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Getty Images / Chris McGrath

Григорий Воронцов

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