Британский парламент столкнулся с неожиданной проблемой из-за российского газа

В парламенте Британии негодуют по поводу резкого роста стоимости счетов за отопление. Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, ценники на электроэнергию в Соединённом Королевстве взлетели после сокращения поставок газа из России.

Так, чтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл даже предложил установить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца. К слову, такой агрегат был у Елизаветы II в шотландском замке Балморал. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, британские чиновники, вероятнее всего, не смогут воплотить подобную идею в жизнь, так как участок реки Темзы у здания парламента слишком мелководный.