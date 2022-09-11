Скончался оператор фильма "Приключения Электроника" Полынников
В возрасте 81 года умер советский кинооператор и режиссёр Александр Полынников
8 сентября на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссёр, сценарист, кинооператор и продюсер Александр Полынников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его жену, актрису Анну Назарьеву.
"Прощание будет завтра. Это зал Хованского крематория, улица Адмирала Корнилова, дом 42, в 10:30", — сказала она.
Полынников родился 3 июня 1941 года в Крыму. В 1967-м стал работать оператором-постановщиком на Одесской киностудии. В 1968-м окончил ВГИК. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР за операторскую работу в фильме "Приключения Электроника".
Кроме того, кинематографист работал над фильмами "Берегите женщин", "Д'Артаньян и три мушкетёра" и "Кармелита" (оператор), "Возвращение Мухтара" (режиссёр).
Ранее Лайф писал, что умер актёр из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин. Актёр также известен по ролям в мини-сериале "Случай в аэропорту" и многих театральных постановках. Труппа выразила искренние соболезнования семье, родным и близким Владимира Андреевича.
ТАСС / Владимир Песляк