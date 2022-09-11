Островное государство захотело выйти из-под власти британской короны
Антигуа и Барбуда хочет провести референдум о выходе из-под власти британской короны
Антигуа и Барбуда намеревается выйти из-под власти Великобритании. На островном государстве планируют провести соответствующий референдум в ближайшие три года.
"Это решение не является проявлением неуважения к монархии. Оно не представляет собой акт враждебности и не демонстрирует разногласия между Антигуа и Барбудой и монархией", — сообщил телеканалу ITV премьер-министр страны Гастон Браун.
Антигуа и Барбуда — государство, расположенное на одноимённых островах в группе Малых Антильских островов (Карибское море). Эта страна ранее была британской колонией, а затем стала членом Содружества, где формальным главой является монарх Великобритании. То есть сейчас это Карл III.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.
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