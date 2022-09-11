Островное государство захотело выйти из-под власти британской короны

Антигуа и Барбуда намеревается выйти из-под власти Великобритании. На островном государстве планируют провести соответствующий референдум в ближайшие три года.

"Это решение не является проявлением неуважения к монархии. Оно не представляет собой акт враждебности и не демонстрирует разногласия между Антигуа и Барбудой и монархией", — сообщил телеканалу ITV премьер-министр страны Гастон Браун.