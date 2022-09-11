Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области

Силовики РФ предотвратили серию терактов на территории Херсонской области. Атаки должны были осуществить члены украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус" под руководством сотрудников сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

"В результате проведённых оперативно-боевых мероприятий была пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, силовики обнаружили крупногабаритный схрон, в котором находилось большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В том числе нашли 11 противотанковых мин, взрыватели для них, пять ящиков с автоматными боеприпасами, шесть противопехотных осколочных мин МОН-50, шесть противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-90, ящик с гранатами Ф-1, два ящика с тротиловыми шашками, два автомата АК 7,62 мм и один АКСУ 5,45, а также модернизированный АК украинского производства и другое вооружение.

Согласно показаниям агента СБУ, эти средства поражения нужны были бойцам ВСУ для совершения терактов на объектах инфраструктуры Херсонской области. Непосредственным исполнителям атак давали подробные инструкции по организации подрывов ЛЭП и железнодорожного полотна.

Ранее Лайф рассказывал, что в ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах. 26 августа удалось уничтожить ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной Тигр). Кроме того, были получены данные о второй группе, которую ликвидировали 7 сентября в результате специальной операции.