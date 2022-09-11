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11 сентября, 17:57

В Госдуме рассказали, кто финансирует дискредитацию российских выборов

Депутат Пискарёв: Дискредитация выборов в России спонсируется в основном пятью странами

Дискредитация выборов в России спонсируется, как правило, пятью странами. Такое заявление сделал руководитель Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

"Деятельность по дискредитации наших выборов, в том числе по продвижению выгодных Западу кандидатов, координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины", — рассказал он.

По словам депутата, эти центры контролируют около ста медиапроектов, создающих фейки о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации на Украине и распространяющих сепаратистские мнения. Как отметил Пискарёв, за последнее время размер финансирования такой работы вырос многократно и составляет не меньше 30 миллионов долларов в месяц.

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Ранее сенатор Климов заявил, что впервые в российские выборы вмешалось Центральное командование ВС США. Парламентарий охарактеризовал подобные действия как новый аспект войны, которую Америка ведёт с РФ.

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ТАСС / Николай Михальченко

Никита Осипов

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