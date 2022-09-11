В Госдуме рассказали, кто финансирует дискредитацию российских выборов
Депутат Пискарёв: Дискредитация выборов в России спонсируется в основном пятью странами
Дискредитация выборов в России спонсируется, как правило, пятью странами. Такое заявление сделал руководитель Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.
"Деятельность по дискредитации наших выборов, в том числе по продвижению выгодных Западу кандидатов, координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины", — рассказал он.
По словам депутата, эти центры контролируют около ста медиапроектов, создающих фейки о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации на Украине и распространяющих сепаратистские мнения. Как отметил Пискарёв, за последнее время размер финансирования такой работы вырос многократно и составляет не меньше 30 миллионов долларов в месяц.
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ТАСС / Николай Михальченко