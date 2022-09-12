Патрушев заявил, что система защиты интернет-ресурсов ЦИК РФ отразила все кибератаки

Избирательная кампания в России в 2022 году прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства со стороны недружественных стран. Новая система защит интернет-ресурсов ЦИК РФ и региональных избиркомов отразила все кибератаки. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целом избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов, как то хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков", — сказал он.

Патрушев отметил, что только с начала июня пресечено более 30 тысяч кибератак. При этом он подчеркнул, что выборы проведены на достойном уровне, с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности.