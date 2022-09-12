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12 сентября, 08:03

Лидер "Агаты-Кристи" Самойлов не смог пройти в Гордуму Асбеста

Один из основателей и лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов не смог стать депутатом Городской думы Асбеста Свердловской области, следует из данных региональной избирательной комиссии.

Самойлов участвовал в кампании в качестве самовыдвиженца, выборы депутатов Гордумы Асбеста прошли в единый день голосования, 11 сентября, по одномандатным избирательным округам. Музыкант набрал наименьшее количество голосов (208). Его конкурентами были действующий депутат от КПРФ Евгений Шабанов (366) и самовыдвиженка Елена Мурина (230).

На выборах главы Свердловской области победил Евгений Куйвашев

На выборах главы Свердловской области победил Евгений Куйвашев

Ранее Лайф рассказывал об итогах выборов губернаторов в регионах России. Во всех 14 субъектах победили либо действующие, либо временно исполняющие обязанности.

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VK / Вадим Самойлов

Артур Лапсаков

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