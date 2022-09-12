Лидер "Агаты-Кристи" Самойлов не смог пройти в Гордуму Асбеста

Один из основателей и лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов не смог стать депутатом Городской думы Асбеста Свердловской области, следует из данных региональной избирательной комиссии.

Самойлов участвовал в кампании в качестве самовыдвиженца, выборы депутатов Гордумы Асбеста прошли в единый день голосования, 11 сентября, по одномандатным избирательным округам. Музыкант набрал наименьшее количество голосов (208). Его конкурентами были действующий депутат от КПРФ Евгений Шабанов (366) и самовыдвиженка Елена Мурина (230).