Лидер "Агаты-Кристи" Самойлов не смог пройти в Гордуму Асбеста
Один из основателей и лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов не смог стать депутатом Городской думы Асбеста Свердловской области, следует из данных региональной избирательной комиссии.
Самойлов участвовал в кампании в качестве самовыдвиженца, выборы депутатов Гордумы Асбеста прошли в единый день голосования, 11 сентября, по одномандатным избирательным округам. Музыкант набрал наименьшее количество голосов (208). Его конкурентами были действующий депутат от КПРФ Евгений Шабанов (366) и самовыдвиженка Елена Мурина (230).
Ранее Лайф рассказывал об итогах выборов губернаторов в регионах России. Во всех 14 субъектах победили либо действующие, либо временно исполняющие обязанности.
Единый день голосования (ЕДГ)
VK / Вадим Самойлов