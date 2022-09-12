Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли без серьёзных нарушений, за три дня было зафиксировано почти 20 тысяч попыток хакерских атак. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло. За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу — недопущение повторных голосований, так что опыт пилотной работы реестра можно считать успешным, добавили в штабе.