Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли без серьёзных нарушений
Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли без серьёзных нарушений, за три дня было зафиксировано почти 20 тысяч попыток хакерских атак. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
"Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло. За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу — недопущение повторных голосований, так что опыт пилотной работы реестра можно считать успешным, добавили в штабе.
Ранее была обнародована итоговая явка на выборы в Москве. Так, свои голоса через электронную систему отдало более 1,7 миллиона человек, а очно — более 695 тысяч москвичей.
Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами