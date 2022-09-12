Кандидаты "Единой России" получили на выборах в Москве более 1,1 тыс. мандатов

Кандидаты "Единой России" получили более 1,1 тысячи из более чем 1,4 тысячи мандатов на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов — более 1,1 тысячи — получают кандидаты "Единой России", — сообщили в штабе.

Остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами, добавили там.