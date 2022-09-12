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12 сентября, 06:37

Кандидаты "Единой России" получили на выборах в Москве более 1,1 тыс. мандатов

Кандидаты "Единой России" получили более 1,1 тысячи из более чем 1,4 тысячи мандатов на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов — более 1,1 тысячи — получают кандидаты "Единой России", — сообщили в штабе.

Остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами, добавили там.

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Ранее была обнародована итоговая явка на выборы в Москве. Так, свои голоса через электронную систему отдали более 1,7 миллиона человек, а очно — более 695 тысяч москвичей.

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Сайт "Единой России"

Артур Лапсаков

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