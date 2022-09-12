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12 сентября, 01:13

Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

ЦИК обнародовала данные о голосовании на выборах глав регионов

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги выборов глав регионов. Голосование завершилось в минувшее воскресенье. Руководителей своих субъектов РФ выбирали жители 14 областей и республик. Обработано почти 100% протоколов избиркомов (в некоторых регионах все 100%), и вот список победителей.

  • Бурятия — 86,14% голосов набирает действующий глава республики Алексей Цыденов, "Единая Россия" (обработано 98,2% протоколов).
  • Карелия — 69,15% голосов у действующего главы республики Артура Парфенчикова, "Единая Россия".
  • Марий Эл — 82,38% набирает врио главы республики Юрий Зайцев, "Единая Россия (обработано 99,01% протоколов)
  • Удмуртия — 64,07% голосов у действующего главы республики Александра Бречалова, "Единая Россия" (обработано 91,39% протоколов)
  • Владимирская область — 83,68% у врио главы Александра Авдеева, "Единая Россия"
  • Калининградская область — 80,2% голосов у действующего губернатора Антона Алиханова, "Единая Россия"
  • Кировская область — с 71,91% голосов победил врио главы региона Александр Соколов, "Единая Россия" (обработано 99,39% протоколов)
  • Новгородская область — 77,03% у действующего губернатора Андрея Никитина, "Единая Россия"
  • Рязанская область — 84,5% голосов у врио главы региона Павла Малкова, "Единая Россия"
  • Саратовская область — 73,27%голосов у врио губернатора Романа Бусаргина, "Единая Россия" (обработано 75,79% протоколов)
  • Свердловская область — 65,79% голосов набирает действующий губернатор Евгений Куйвашев, "Единая Россия" (обработано 99,12% протоколов)
  • Тамбовская область — 84,95% получил вио губернатора Максим Егоров, "Единая Россия"
  • Томская область — 84,94% голосов у врио губернатора Владимира Мазура, "Единая Россия"
  • Ярославская область — 82,31% голосов у врио губернатора Михаила Евраева, поддержанного "Единой Россией".
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Как рассказывал Лайф. по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.

В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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