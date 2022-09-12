Подсчитано почти 100% голосов на выборах глав регионов: Кто побеждает

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги выборов глав регионов. Голосование завершилось в минувшее воскресенье. Руководителей своих субъектов РФ выбирали жители 14 областей и республик. Обработано почти 100% протоколов избиркомов (в некоторых регионах все 100%), и вот список победителей.

Бурятия — 86,14% голосов набирает действующий глава республики Алексей Цыденов, "Единая Россия" (обработано 98,2% протоколов).

Карелия — 69,15% голосов у действующего главы республики Артура Парфенчикова, "Единая Россия".

Марий Эл — 82,38% набирает врио главы республики Юрий Зайцев, "Единая Россия (обработано 99,01% протоколов)

Удмуртия — 64,07% голосов у действующего главы республики Александра Бречалова, "Единая Россия" (обработано 91,39% протоколов)

Владимирская область — 83,68% у врио главы Александра Авдеева, "Единая Россия"

Калининградская область — 80,2% голосов у действующего губернатора Антона Алиханова, "Единая Россия"

Кировская область — с 71,91% голосов победил врио главы региона Александр Соколов, "Единая Россия" (обработано 99,39% протоколов)

Новгородская область — 77,03% у действующего губернатора Андрея Никитина, "Единая Россия"

Рязанская область — 84,5% голосов у врио главы региона Павла Малкова, "Единая Россия"

Саратовская область — 73,27%голосов у врио губернатора Романа Бусаргина, "Единая Россия" (обработано 75,79% протоколов)

Свердловская область — 65,79% голосов набирает действующий губернатор Евгений Куйвашев, "Единая Россия" (обработано 99,12% протоколов)

Тамбовская область — 84,95% получил вио губернатора Максим Егоров, "Единая Россия"

Томская область — 84,94% голосов у врио губернатора Владимира Мазура, "Единая Россия"

Ярославская область — 82,31% голосов у врио губернатора Михаила Евраева, поддержанного "Единой Россией".

Как рассказывал Лайф. по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.