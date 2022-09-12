На выборах главы Карелии 69,15% голосов получил Артур Парфенчиков

В Карелии на состоявшихся выборах одержал победу действующий глава республики Артур Парфенчиков. Представитель "Единой России" набрал 69,15% голосов. Такие данные приводит ЦИК после обработки 100% протоколов.

Второй результат показал представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Рогалевич — он получил 13,41% голосов. С небольшим отрывом от него идёт кандидат от КПРФ Евгений Ульянов — 12,64%. Выдвиженец от Демократической партии России Анатолий Дударин получил лишь 1,65% голосов, а представитель "Родины" Иван Кадаяс заручился поддержкой 0,61% проголосовавших.

Что касается Парфенчикова, впервые главой Карелии он был избран в 2017 году. Тогда он набрал 61,34% голосов избирателей.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.