На выборах главы Карелии 69,15% голосов получил Артур Парфенчиков
Артур Парфенчиков. Фото © "ВКонтакте" / "Республика Карелия"
В Карелии на состоявшихся выборах одержал победу действующий глава республики Артур Парфенчиков. Представитель "Единой России" набрал 69,15% голосов. Такие данные приводит ЦИК после обработки 100% протоколов.
Второй результат показал представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Рогалевич — он получил 13,41% голосов. С небольшим отрывом от него идёт кандидат от КПРФ Евгений Ульянов — 12,64%. Выдвиженец от Демократической партии России Анатолий Дударин получил лишь 1,65% голосов, а представитель "Родины" Иван Кадаяс заручился поддержкой 0,61% проголосовавших.
Что касается Парфенчикова, впервые главой Карелии он был избран в 2017 году. Тогда он набрал 61,34% голосов избирателей.
Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.
В этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.