На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

На всех прошедших в России выборах глав регионов, по предварительным данным, лидируют действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии РФ. Также отмечается, что в региональных парламентах лидируют единороссы.

Так, в Адыгее на второй срок переизбран главой республики Мурат Кумпилов. Он уже официально вступил в должность. В Бурятии действующий руководитель республики Алексей Цыденов набирает почти 86% голосов, а в Томской области врио губернатора Владимир Мазур — 84,26%, в Свердловской области и Удмуртии Евгений Куйвашев и Александр Бречалов набирают 65,35 и 60,63% голосов соответственно. Выигрывают врио губернаторов Саратовской области, Кировской области и Республики Марий Эл Роман Бусаргин (79,57%), Александр Соколов (76,38%) и Юрий Зайцев (80,13%). Также действующие главы и врио побеждают во Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областях и Карелии.

По данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ набирает партия "Единая Россия". Так, 100% протоколов уже обработано на Сахалине — там единороссы получают 47,2% голосов. Второе и третье места занимают КПРФ и ЛДПР с результатом 14,25 и 9,19% соответственно. В Удмуртии за депутатов Госсовета от "Единой России" отдано 47,7%, за ЛДПР — 23,5%, за партию "Справедливая Россия — За правду" — 5,15%. Единороссы также лидируют в Краснодарском крае (73,28%), Пензенской (98,3%) и Саратовской (почти 67%) областях, Северной Осетии (79,2%).

ЦИК также отмечает, что серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было. Явка в большинстве регионов оказалась ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах. Более 80% зарегистрировавшихся на онлайн-голосование выбранным способом воспользовались.