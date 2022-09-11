В СПЧ заявили о беспрецедентной кампании Запада по дискредитации выборов в России

На фоне развивающегося конфликта России и Запада инициированная из-за рубежа кампания по дискредитации выборов в РФ стала по-настоящему беспрецедентной. Такое мнение высказал член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод на заседании ЦИК.

"Иностранные агенты, представители оппозиции и политических кругов зарубежных стран пытаются использовать ситуацию для атаки на российскую политическую систему и одновременно пытаются назначить виноватых в своих политических неудачах", — приводит слова Брода в Telegram-канале НОМ.

Он добавил, что центром таких атак становятся прежде всего новации избирательной системы. Например, это многодневное и дистанционное электронное голосование. А ещё в рамках таких кампаний негативно интерпретируют любые явления, связанные с выборами.

Такие кампании, как считает Брод, имеют "общий информационный след, используют одинаковые практики введения в заблуждение аудитории". Подключаются соцсети и зарубежные информационные ресурсы.

"Используется язык вражды, наклеивание ярлыков, эмоциональная оценка, призванная породить у избирателя чувство страха, фрустрации, социального пессимизма", — добавил член СПЧ.