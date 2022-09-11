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11 сентября, 19:19
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В нескольких областях Украины после ударов отключилось электричество

<p>Последствия удара по одному из объектов энергетики в Харькове. Фото © Страна.ua</p>

Последствия удара по одному из объектов энергетики в Харькове. Фото © Страна.ua

На Украине в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях отключилось электричество. Об этом сообщает местное издание "Вести".

В то же время заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. В соцсетях жители разных городов публикуют видео и сообщения о том, что по целому ряду инфраструктурных объектов были нанесены ракетные удары.

В Харькове из-за отключения электричества остановилось метро, людям пришлось идти по путям к станциям. По предварительным данным, удар был нанесён по ТЭЦ-5, которую называют крупнейшей на Украине.

В Киеве предрекли Украине крайне тяжёлую зиму без электроэнергии с ЗАЭС

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Как сообщал Лайф, сегодня утром стало известно, что остановлен последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около четырёх утра по московскому времени.

Андрей Григорьев

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