В нескольких областях Украины после ударов отключилось электричество

На Украине в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях отключилось электричество. Об этом сообщает местное издание "Вести".

В то же время заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. В соцсетях жители разных городов публикуют видео и сообщения о том, что по целому ряду инфраструктурных объектов были нанесены ракетные удары.

В Харькове из-за отключения электричества остановилось метро, людям пришлось идти по путям к станциям. По предварительным данным, удар был нанесён по ТЭЦ-5, которую называют крупнейшей на Украине.