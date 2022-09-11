Байден решил поехать на похороны Елизаветы II с женой

Американский лидер Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня утром президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Её Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября", — говорится в заявлении.