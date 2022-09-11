Байден решил поехать на похороны Елизаветы II с женой
Белый дом: Байден принял приглашение приехать на похороны Елизаветы II
Джилл Байден, королева Елизавета II и Джо Байден. Обложка © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) / The British Monarchy
Американский лидер Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня утром президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Её Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября", — говорится в заявлении.
На траурном мероприятии президента США будет сопровождать его супруга Джилл Байден, добавили в администрации американского лидера.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.