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11 сентября, 18:44

В Белграде состоялась акция в защиту традиционных ценностей

В Белграде 11 сентября состоялась акция в защиту традиционных ценностей и семьи. Отметим, что подобное массовое шествие проходит в сербской столице в третий раз.

В Белграде состоялась акция в защиту традиционных ценностей. Видео © Twitter / Др Бранимир Несторовић

По данным РИА "Новости", участники начали собираться примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск) у патриархии. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что люди вышли с флагами Сербии и РФ, иконами, патриотическими символами, крестами и хоругвями. Причём среди шествующих встречаются и дети.

  • Участники шествия в защиту традиционных ценностей в Белграде. Фото © Twitter / Nemanja Jović
    Участники шествия в защиту традиционных ценностей в Белграде. Фото © Twitter / Nemanja Jović
  • Флаг, который развернули участники шествия в защиту традиционных ценностей в Белграде. Фото © Twitter / Двери Врбас 1244
    Флаг, который развернули участники шествия в защиту традиционных ценностей в Белграде. Фото © Twitter / Двери Врбас 1244

Участники шествия в защиту традиционных ценностей в Белграде. Фото © Twitter / Nemanja Jović

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Участники развернули флаг, который растянулся на сотни метров. Примечательно, что триколор в зависимости от угла обзора выглядит одновременно как российский и как сербский. Первыми в колонне проехали байкеры с национальными символами. У монумента российскому императору Николаю II люди остановились, чтобы послушать молитву в честь семьи правителя.

Вучич: Евросоюз требовал от Сербии выбрать между РФ и Западом

Вучич: Евросоюз требовал от Сербии выбрать между РФ и Западом

Ранее Лайф писал, что Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride в Белграде, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг Косова. Позже президент страны Александр Вучич заявил, что его проведение с 12 по 18 сентября не состоится.

Обложка ©

Twitter / Др Бранимир Несторовић

Никита Осипов
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