В Белграде 11 сентября состоялась акция в защиту традиционных ценностей и семьи. Отметим, что подобное массовое шествие проходит в сербской столице в третий раз.

В Белграде состоялась акция в защиту традиционных ценностей. Видео © Twitter / Др Бранимир Несторовић

По данным РИА "Новости", участники начали собираться примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск) у патриархии. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что люди вышли с флагами Сербии и РФ, иконами, патриотическими символами, крестами и хоругвями. Причём среди шествующих встречаются и дети.





Участники развернули флаг, который растянулся на сотни метров. Примечательно, что триколор в зависимости от угла обзора выглядит одновременно как российский и как сербский. Первыми в колонне проехали байкеры с национальными символами. У монумента российскому императору Николаю II люди остановились, чтобы послушать молитву в честь семьи правителя.