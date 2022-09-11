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Опубликовано 11 сентября 2022, 21:36

Пискарёв: В ГД внесут проект об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы

Иноагенты, вмешивающиеся в выборы на территории России, будут привлечены к административной ответственности. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

"Мы разработали законопроект о введении весомой, пока ещё административной, ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов", — сказал Пискарёв на заседании ЦИК.

Санкцией за вмешательство иноагентов должен стать штраф в 10–30 тысяч рублей для физических лиц, до 500 тысяч рублей — для должностных лиц и до одного миллиона рублей — для юрлиц. На отзыв правительства инициатива будет направлена 12 сентября. Как сообщал глава комиссии ЦИК, по законопроекту уже есть поддержка Министерства юстиции. После получения ответа проект внесут в ГД. Пискарёв отметил, что ожидание реакции составит примерно около двух недель.

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Ранее Лайф писал, что дискредитация выборов в России спонсируется в основном пятью странами. Такое заявление сделал Василий Пискарёв. По словам депутата, эти центры контролируют около ста медиапроектов, создающих фейки о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Арина Родионова
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