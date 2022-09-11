Лидер Российской партии пенсионеров поделился ожиданиями по результатам выборов

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в этом году принимает участие в выборах в 44 субъектах России, в частности политсила выдвинула восемь кандидатов на глав регионов. Её председатель Владимир Бураков прокомментировал Лайфу ситуацию.

"Также мы выдвинули более 350 кандидатов по партийным спискам, мы пошли в законодательное собрание по трём регионам — Удмуртская Республика, Пензенская и Сахалинская области. Будем надеяться, что на Сахалине обработаны около 90% бюллетеней и у нас там уже более 6%, есть надежда, что мы там пройдём", — отметил он.

Кроме того, партия выдвинула более 600 кандидатов по одномандатным округам муниципальных органов власти в 32 субъектах РФ. Также политсила принимает участие в выборах в региональных столицах. Так, по словам Буракова, один кандидат, предварительно, уже прошёл в городскую Думу Петропавловска-Камчатского. Глава партии добавил, что рассчитывает на неплохой результат в Кировской и Курской областях.