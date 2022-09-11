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11 сентября, 18:12

В Париже сообщили, что Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Елисейский дворец: Макрон призвал Путина "как можно скорее" завершить СВО на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за прекращение спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своём требовании как можно скорее прекратить её и начать переговоры", — говорится в сообщении.

Согласно коммюнике президентской канцелярии, Макрон также выразил обеспокоенность относительно безопасности Запорожской АЭС.

Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС в ближайшие дни

Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС в ближайшие дни

Напомним, сегодня Путин провёл телефонный разговор с Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Так, российский лидер рассказал французскому коллеге о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции.

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ТАСС / ZUMA

Варвара Романова

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