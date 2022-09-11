В Париже сообщили, что Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за прекращение спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своём требовании как можно скорее прекратить её и начать переговоры", — говорится в сообщении.