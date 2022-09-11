В Мосгоризбиркоме собрали ключи для расшифровки результатов дистанционного голосования
В Мосгоризбиркоме собрали ключи для дистанционного голосования. По данным РИА "Новости", следом должна произойти расшифровка итогов выборов.
Известно, что ответственными за сохранность ключей в этом году были председатель Ассоциации совета муниципальных образований столицы Владимир Дудочкин, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалёв, член Центризбиркома России Антон Лопатин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Кроме того, к этим лицам относился секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
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Напомним, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Лайф уже писал, что сегодня в 20:00 по местному времени избирательные участки закрылись в Москве, где состоялись выборы муниципальных депутатов.
ТАСС / Павел Головкин