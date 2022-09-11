В Мосгоризбиркоме собрали ключи для расшифровки результатов дистанционного голосования

В Мосгоризбиркоме собрали ключи для дистанционного голосования. По данным РИА "Новости", следом должна произойти расшифровка итогов выборов.

Известно, что ответственными за сохранность ключей в этом году были председатель Ассоциации совета муниципальных образований столицы Владимир Дудочкин, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалёв, член Центризбиркома России Антон Лопатин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Кроме того, к этим лицам относился секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.