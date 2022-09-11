"Здесь важна экологическая работа": "Зелёные" объяснили, почему упор на выборах был сделан на Москву

Российская экологическая партия "Зелёные" в этом году принимает участие в выборах в шести регионах России, однако основной упор политсила сделала именно на Москву — в столице от них идёт больше 200 кандидатов.

"Основные силы в этот раз у нас сосредоточены по Москве, потому что это мегаполис и здесь очень важно проводить экологическую работу. Её проводить как раз хорошо на муниципальном уровне, это хороший уровень для экологических изменений. <...> Посмотрим, каков будет итог, потому что люди в основном из тех районов, где они баллотируются. Очень активные, надеюсь, избиратель видит это и доверится им", — рассказала член президиума центрального совета "Зелёных" Александра Кудзагова в беседе с Лайфом.

Она также отметила, что партия является сторонником дистанционного электронного голосования, так как это более экологично. В течение трёх дней технические специалисты политсилы пользовались всеми возможными средствами инструментального контроля за ДЭГ.