"Здесь важна экологическая работа": "Зелёные" объяснили, почему упор на выборах был сделан на Москву
В партии "Зелёные" объяснили, почему основной упор на выборах был сделан на Москву
Штаб наблюдения за муниципальными выборами в Москве. Обложка © VK / Партия "Зелёные"
Российская экологическая партия "Зелёные" в этом году принимает участие в выборах в шести регионах России, однако основной упор политсила сделала именно на Москву — в столице от них идёт больше 200 кандидатов.
"Основные силы в этот раз у нас сосредоточены по Москве, потому что это мегаполис и здесь очень важно проводить экологическую работу. Её проводить как раз хорошо на муниципальном уровне, это хороший уровень для экологических изменений. <...> Посмотрим, каков будет итог, потому что люди в основном из тех районов, где они баллотируются. Очень активные, надеюсь, избиратель видит это и доверится им", — рассказала член президиума центрального совета "Зелёных" Александра Кудзагова в беседе с Лайфом.
Она также отметила, что партия является сторонником дистанционного электронного голосования, так как это более экологично. В течение трёх дней технические специалисты политсилы пользовались всеми возможными средствами инструментального контроля за ДЭГ.
Напомним, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Лайф уже писал, что сегодня в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.