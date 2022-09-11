Медведев: Выборы показали консолидацию общества вокруг решения о проведении СВО

Избирательная кампания в этом году продемонстрировала высокую консолидацию общества вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе подведения итогов выборов.

"Кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества наших людей вокруг решения президента нашей страны о необходимости проведения этой операции и действий наших Вооружённых сил по защите всех, кто в ней [защите] сегодня нуждается в Донбассе, на других территориях, вообще по защите интересов нашей страны", — сказал он.

Медведев напомнил, что в этом году выборы проходят в особых условиях, так как спецоперация продолжается, наши военные защищают соотечественников и это не могло не сказаться на ходе избирательной кампании. Он также напомнил, что "Единая Россия" включилась в работу, связанную с проблемами большого количества людей.

"И беженцев, и других категорий, которые вынуждены были приехать в нашу страну. Мы продолжаем этим заниматься и будем столько, сколько необходимо", — подчеркнул политик.