Медведев: Выборы показали консолидацию общества вокруг решения о проведении СВО
Избирательная кампания в этом году продемонстрировала высокую консолидацию общества вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе подведения итогов выборов.
"Кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества наших людей вокруг решения президента нашей страны о необходимости проведения этой операции и действий наших Вооружённых сил по защите всех, кто в ней [защите] сегодня нуждается в Донбассе, на других территориях, вообще по защите интересов нашей страны", — сказал он.
Медведев напомнил, что в этом году выборы проходят в особых условиях, так как спецоперация продолжается, наши военные защищают соотечественников и это не могло не сказаться на ходе избирательной кампании. Он также напомнил, что "Единая Россия" включилась в работу, связанную с проблемами большого количества людей.
"И беженцев, и других категорий, которые вынуждены были приехать в нашу страну. Мы продолжаем этим заниматься и будем столько, сколько необходимо", — подчеркнул политик.
Напомним, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Лайф уже писал, что сегодня в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.
Единый день голосования (ЕДГ)
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