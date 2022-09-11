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11 сентября, 18:41

Карпин снова побеждает родную команду: "Ростов" обыграл "Спартак" в матче с шестью голами

"Ростов" обыграл "Спартак" в матче РПЛ и вышел на третье место в таблице

Футбольный клуб "Ростов" на своём поле переиграл московский "Спартак" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 4:2.

Счёт в середине первого тайма открыл Квинси Промес. Однако уже через четыре минуты Дмитрий Полоз сократил отставание, а ещё через шесть Даниил Уткин вывел "Ростов" вперёд шикарным ударом из-за пределов штрафной. В начале второго тайма Николай Комличенко увеличил разрыв, а вскоре Полоз довёл счёт до крупного. Избежать разгрома команде Гильермо Абаскаля помог гол Александра Соболева.

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Отметим, что "Ростов" и "Зенит" — единственные команды, которые не проигрывают в нынешнем розыгрыше РПЛ. Благодаря победе над "Спартаком" подопечные Валерия Карпина поднялись на третье место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 очками расположились на пятом месте.

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ФК "Ростов"

Шамиль Гаджиев

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