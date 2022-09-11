Медведев: Поставленные Путиным цели спецоперации на Украине будут выполнены

Все цели, поставленные российским лидером Владимиром Путиным, в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине будут выполнены. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, в ходе этой операции будут достигнуты", — подчеркнул он в ходе подведения итогов выборов.

Как уже писал Лайф, также Медведев заявил, что СВО не могла не сказаться на том, как проходит избирательная кампания. По словам зампреда Совбеза, она консолидировала огромное число граждан вокруг президента РФ. Он также добавил, что "Единая Россия" включилась в работу, связанную с проблемами большого количества людей.