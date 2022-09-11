Система онлайн-голосования в Москве отразила 10 тысяч DDoS-атак за три дня

На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на муниципальных выборах в Москве обрушилось более 10 тысяч DDoS-атак за три дня. Однако это никак не повлияло на ход избирательного процесса. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.

"В целом у нас по городу прошло голосование без серьёзных происшествий, влияющих на результаты. <…> У нас за весь период было более 10 тысяч DDoS атак на нашу систему. Система устояла, выдержала", — заверил он в ходе заседания в Мосгоризбиркоме, на котором был дан старт расшифровке электронных бюллетеней.