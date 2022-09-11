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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 22:11

Москалькова дала оценку состоявшимся выборам

Москалькова заявила, что выборы прошли на высоком правовом уровне

Выборы в России прошли на высоком правовом уровне. Такую оценку им дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моё общее впечатление: выборы прошли на высоком правовом уровне, серьёзных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было", — написала она в своём Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что возможности для голосования увеличиваются благодаря новым способам его проведения. Так, Москалькова обратила внимание на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в этом году реализовано на отечественной программной платформе.

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Лайф рассказывал, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Сегодня в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.

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Агентство городских новостей "Москва"

Никита Осипов
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