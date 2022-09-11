Москалькова дала оценку состоявшимся выборам

Выборы в России прошли на высоком правовом уровне. Такую оценку им дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моё общее впечатление: выборы прошли на высоком правовом уровне, серьёзных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было", — написала она в своём Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что возможности для голосования увеличиваются благодаря новым способам его проведения. Так, Москалькова обратила внимание на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в этом году реализовано на отечественной программной платформе.