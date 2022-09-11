Взрыв и горящий пластик: В Москве хоррор-квест закончился печально для пяти человек

В Москве следователи прокуратуры проводят проверку по факту возгорания в помещении на Новохохловской улице на юго-востоке Москвы. В здании проводились квесты. В результате инцидента пострадали пять человек — двое взрослых и трое детей.

Последствия пожара после прохождения квеста в Москве. Видео © Telegram-канал / Прокуратура города Москвы

"Пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения", — сообщает прокуратура Москвы.

Как рассказали в надзорном ведомстве, пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних были госпитализированы с ожогами.