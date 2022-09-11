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11 сентября, 19:41

Взрыв и горящий пластик: В Москве хоррор-квест закончился печально для пяти человек

Пять человек пострадали в Москве во время прохождения хоррор-квеста

В Москве следователи прокуратуры проводят проверку по факту возгорания в помещении на Новохохловской улице на юго-востоке Москвы. В здании проводились квесты. В результате инцидента пострадали пять человек — двое взрослых и трое детей.

Последствия пожара после прохождения квеста в Москве. Видео © Telegram-канал / Прокуратура города Москвы

"Пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения",сообщает прокуратура Москвы.

Как рассказали в надзорном ведомстве, пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних были госпитализированы с ожогами.

По информации Telegram-канала Mash, участникам квеста на одном из этапов нужно было зажечь газовую лампу. Снаружи за ними наблюдали взрослые. Взорвался газовый баллон, загорелся потолок, с него начал капать плавленный пластик, он попал на футболку одного из подростков. Одежда на нём вспыхнула. На снятых кадрах можно видеть последствия возгорания — копоть на стенах, расплавленный потолок.

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Ранее Лайф сообщал, что москвичка чуть не лишилась пальцев на квесте из-за слишком "ответственного" актёра. Он увлёкся игрой.

Обложка ©

Telegram-канал / Прокуратура города Москвы

Арина Родионова

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