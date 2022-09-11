Результаты онлайн-голосования в Москве расшифрованы

Электронные бюллетени жителей Москвы, голосовавших за кандидатов в муниципальные депутаты, обработаны и расшифрованы системой онлайн-голосования. Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

"Результаты онлайн-голосования расшифрованы и направлены в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, сейчас их можно видеть на экранах в общественном штабе. В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек", — сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.

Результаты онлайн-голосования были подведены меньше чем за час, уточнил Ковалёв. Он сообщил, что на данный момент идёт подсчёт голосов избирателей, проголосовавших на участках. Приём бюллетеней был закрыт в 20:15 мск, всего их было выдано более 1,7 млн. Сбоев системы дистанционных выборов за три дня не было.