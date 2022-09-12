НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 22:50

"Политическое подчинение": В Венгрии рассказали, кто уже проиграл в украинском конфликте

Спикер венгерского парламента Кёвер признал ЕС проигравшим в украинском конфликте

Независимо от того кто выйдет победителем по итогам конфликта на Украине, проигравший уже известен — это Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. Он пояснил: ЕС сейчас действует вопреки своим экономическим интересам.

"Сегодня Евросоюз, не способный политически предотвратить начало войны на Украине, не способный восстановить мир дипломатическим путём и под внешним давлением действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем", приводит MTI слова политика.

По его мнению, "группы интересов и частный капитал", которые находятся вне Европы, обрекают как ЕС в целом, так и каждое государство – члена сообщества "на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, грабежи и общественную разобщённость".

Кёвер считает, что его страна находится в другой ситуации. Перенеся потерю территорий и части населения по итогам Первой мировой войны, Венгрия сейчас "вновь обрела способность действовать и силу служить своему народу". Политик считает, что Венгрия теперь может указывать путь и быть примером для соседей по Европе.

Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций

Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций

Лайф сообщал, что Венгрия также раскритиковала предложение о введении потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что санкции, введённые против России, вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" всю Европу.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров