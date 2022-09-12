"Политическое подчинение": В Венгрии рассказали, кто уже проиграл в украинском конфликте

Независимо от того кто выйдет победителем по итогам конфликта на Украине, проигравший уже известен — это Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. Он пояснил: ЕС сейчас действует вопреки своим экономическим интересам.

"Сегодня Евросоюз, не способный политически предотвратить начало войны на Украине, не способный восстановить мир дипломатическим путём и под внешним давлением действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем", — приводит MTI слова политика.

По его мнению, "группы интересов и частный капитал", которые находятся вне Европы, обрекают как ЕС в целом, так и каждое государство – члена сообщества "на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, грабежи и общественную разобщённость".

Кёвер считает, что его страна находится в другой ситуации. Перенеся потерю территорий и части населения по итогам Первой мировой войны, Венгрия сейчас "вновь обрела способность действовать и силу служить своему народу". Политик считает, что Венгрия теперь может указывать путь и быть примером для соседей по Европе.