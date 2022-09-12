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11 сентября, 22:16

Задержан экс-глава харьковского управления СБУ, требовавший извинений от Зеленского

<p>Роман Дудин. Фото © Telegram / "Украинская правда"</p>

Роман Дудин. Фото © Telegram / "Украинская правда"

На Украине задержали бывшего начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Об этом сообщила "Украинская правда".

Его заподозрили в государственной измене и оставлении места службы. Задержали Дудина, по данным издания, в западной области Украины.

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Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский снял Дудина с должности в мае после того, как посетил Харьковскую область. Тогда лидер страны обвинил его в том, что он "не работал на защиту города, а думал только о себе лично". Дудин вскоре потребовал, чтобы президент извинился перед ним за такие слова, обвинения он назвал ложными.

Андрей Григорьев

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