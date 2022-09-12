Задержан экс-глава харьковского управления СБУ, требовавший извинений от Зеленского

Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский снял Дудина с должности в мае после того, как посетил Харьковскую область. Тогда лидер страны обвинил его в том, что он "не работал на защиту города, а думал только о себе лично". Дудин вскоре потребовал, чтобы президент извинился перед ним за такие слова, обвинения он назвал ложными.