Задержан экс-глава харьковского управления СБУ, требовавший извинений от Зеленского
Роман Дудин. Фото © Telegram / "Украинская правда"
На Украине задержали бывшего начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Об этом сообщила "Украинская правда".
Его заподозрили в государственной измене и оставлении места службы. Задержали Дудина, по данным издания, в западной области Украины.
Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский снял Дудина с должности в мае после того, как посетил Харьковскую область. Тогда лидер страны обвинил его в том, что он "не работал на защиту города, а думал только о себе лично". Дудин вскоре потребовал, чтобы президент извинился перед ним за такие слова, обвинения он назвал ложными.