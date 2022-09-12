Россиянам за два года спишут долги на 3,7 млрд рублей

В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на 3,7 млрд рублей. Такими данными поделился первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списано более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры", — сказал он в интервью газете "Известия".

Механизм избавления от долгов без суда был запущен 1 сентября 2020 года. Упрощённой схемой банкротства воспользовались уже 10,6 тысячи человек из желающих 22,5 тысячи. Доля отказов сократилась за это время почти вдвое.

Причины отказа по-прежнему заключаются в несоответствии установленным критериям. Так, документы не примут из-за отсутствия на руках оконченного исполнительного производства. То есть доказательства того, что у заявителя не нашли имущество, которое можно продать и погасить долг.