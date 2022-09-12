"В ваши сильные руки": "Зеленский" в новой пародии от Кадырова передал ему бразды правления

Лидер Чечни Рамзан Кадыров поделился новым пародийным видео в своём телеграм-канале. Его героем вновь стал Владимир Зеленский — актёр исполнил роль президента Украины, обратившись от его имени к Кадырову.

Пародия на Владимира Зеленского от Рамзана Кадырова. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум! Мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки", — сказал "Зеленский" на этом видео.

После этого "президент Украины" произнёс фразы "Ахмат — сила" и "Слава России!".

"Теперь я управляю Украиной. Давно надо было", — прокомментировал Кадыров видео, снабдив публикацию тремя смеющимися смайликами.