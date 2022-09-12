"В ваши сильные руки": "Зеленский" в новой пародии от Кадырова передал ему бразды правления
Кадыров опубликовал пародийное видео, как "Зеленский" передал ему бразды правления
Лидер Чечни Рамзан Кадыров поделился новым пародийным видео в своём телеграм-канале. Его героем вновь стал Владимир Зеленский — актёр исполнил роль президента Украины, обратившись от его имени к Кадырову.
Пародия на Владимира Зеленского от Рамзана Кадырова. Видео © Telegram / RKadyrov_95
"Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум! Мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки", — сказал "Зеленский" на этом видео.
После этого "президент Украины" произнёс фразы "Ахмат — сила" и "Слава России!".
"Теперь я управляю Украиной. Давно надо было", — прокомментировал Кадыров видео, снабдив публикацию тремя смеющимися смайликами.
Лайф рассказывал и о других подобных публикациях от Кадырова. Так, он размещал видео, в котором "Зеленский" подписал акт о капитуляции ВСУ на суше, море и в воздухе. Глава Чечни тогда просил не забрасывать эти кадры злобными комментариями "во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека".
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