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11 сентября, 20:23

Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов вести переговоры с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными", — сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Зеленский заявил, что у него принцип: не говорить с теми, кто ставит ультиматумы. Президент Украины посетовал, что "некоторые страны подталкивают" Киев к переговорам по подобию минского процесса. Комментируя это, он назвал Минские договорённости "пустой бумажкой". По его мнению, мирный договор между Россией и Украиной может быть заключён только после того, как военные РФ покинут украинские территории.

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Как сообщал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом. Дальнейшее затягивание диалога властями Украины только усложнит возможность достижения договорённостей с Москвой.

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Telegram / Владимир Зеленский

Андрей Григорьев

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