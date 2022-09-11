Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов вести переговоры с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными", — сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Зеленский заявил, что у него принцип: не говорить с теми, кто ставит ультиматумы. Президент Украины посетовал, что "некоторые страны подталкивают" Киев к переговорам по подобию минского процесса. Комментируя это, он назвал Минские договорённости "пустой бумажкой". По его мнению, мирный договор между Россией и Украиной может быть заключён только после того, как военные РФ покинут украинские территории.