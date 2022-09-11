Зеленский подтвердил, что электричество отключилось в пяти областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в пяти областях страны отключилось электричество. Об этом он написал в Twitter.
"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", — подтвердил Зеленский.
Как рассказывал Лайф, электричество отключилось в этих регионах после ракетных ударов по целому ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко писал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. Отчёта от Минобороны РФ пока не поступало.
Как сообщал Лайф, сегодня утром стало известно, что остановлен последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около четырёх утра по московскому времени.