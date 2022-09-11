Зеленский подтвердил, что электричество отключилось в пяти областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в пяти областях страны отключилось электричество. Об этом он написал в Twitter.

"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", — подтвердил Зеленский.

Как рассказывал Лайф, электричество отключилось в этих регионах после ракетных ударов по целому ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко писал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. Отчёта от Минобороны РФ пока не поступало.