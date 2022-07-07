"Зеленский" извинился перед Кадыровым и попросился в батальон "Ахмат"

Блогер Комикадзе и глава Чечни Рамзан Кадыров показали новый совместный ролик с пародией на президента Украины Владимира Зеленского, который решил "стать полезным обществу". Видео опубликовал в телеграм-канале чеченский лидер.

Пародия на Владимира Зеленского, который пришёл извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросился в войска "Ахмат". Видео © Telegram / Kadyrov_95

"После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своём поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно", — говорится в посте под видео.

По сюжету нового скетча украинский президент подумал над своим поведением, и его лично привезли в город Грозный к Кадырову "на ковёр". Глава Незалежной извинился за то, что "был молод, глуп и горяч" и попросил взять его на службу в батальон "Ахмат" часовым.

На этот раз "Зеленский" решил подкупить тем, что у него есть "одна штучка", которая позволит "обнаружить врага везде". А когда "украинский лидер" крикнет "Ахмат — сила!", противник очень сильно испугается и убежит. На это Кадыров отвечает, что чеченский батальон уже сформирован, и даёт понять Зеленскому, что тому пора пойти в НАТО "вместе со своей белой мукой".