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11 сентября, 20:55

Сделал кульбит через машину: В Петербурге ОМОН помог байкеру после жёсткой аварии

Росгвардейцы в Петербурге помогли пострадавшему в ДТП мотоциклисту

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа Росгвардии оказали помощь мотоциклисту, пострадавшему в результате ДТП. Они после несения службы ехали на служебном автомобиле к месту постоянной дислокации. И в этот момент увидели аварию на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Лайф публикует видео с места происшествия.

Росгвардейцы в Петербурге помогают пострадавшему в ДТП мотоциклисту. Видео © LIFE

"Сотрудники группы разминирования и мотобатальона ОМОН "Бастион" незамедлительно блокировали автотранспортное средство предполагаемого виновника ДТП — 32-летнего водителя автомобиля "Мазда" и вызвали на место происшествия ГИБДД и скорую помощь", — сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель мотоцикла оказался в беспомощном положении на дороге с очень мощным движением. Росгвардейцы тут же обеспечили безопасность и оказали ему первую доврачебную помощь, а также предотвратили возгорание повреждённого байка. Как сообщает пресс-служба, позже пострадавший был госпитализирован, предположительно, с закрытым переломом ног и множественными ушибами. А сотрудники ОМОНа Росгвардии вернулись на базу расположения отряда.

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Ранее Лайф писал, что в Симферополе в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек. Mercedes столкнулся с автомобилем Volkswagen. Об этом говорится в заявлении Прокуратуры Крыма. По факту случившегося организована проверка.

Обложка ©

LIFE

Арина Родионова

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