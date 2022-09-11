Сделал кульбит через машину: В Петербурге ОМОН помог байкеру после жёсткой аварии

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа Росгвардии оказали помощь мотоциклисту, пострадавшему в результате ДТП. Они после несения службы ехали на служебном автомобиле к месту постоянной дислокации. И в этот момент увидели аварию на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Лайф публикует видео с места происшествия.

Росгвардейцы в Петербурге помогают пострадавшему в ДТП мотоциклисту. Видео © LIFE

"Сотрудники группы разминирования и мотобатальона ОМОН "Бастион" незамедлительно блокировали автотранспортное средство предполагаемого виновника ДТП — 32-летнего водителя автомобиля "Мазда" — и вызвали на место происшествия ГИБДД и скорую помощь", — сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель мотоцикла оказался в беспомощном положении на дороге с очень мощным движением. Росгвардейцы тут же обеспечили безопасность и оказали ему первую доврачебную помощь, а также предотвратили возгорание повреждённого байка. Как сообщает пресс-служба, позже пострадавший был госпитализирован, предположительно, с закрытым переломом ног и множественными ушибами. А сотрудники ОМОНа Росгвардии вернулись на базу расположения отряда.