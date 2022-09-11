Глава Донецкой Народной Республики Денис назвал чушью сообщения о том, что он якобы покинул свой пост и уже находится не в Донецке. Политик записал видеообращение, в котором прокомментировал такие публикации в Telegram-каналах.

Пушилин назвал чушью сообщения о его отставке. Видео © Telegram \ Денис Пушилин

"Хотел бы обратить внимание, что очень много сейчас фейковой, лживой информации. Замысел противника понятен — попытаться навязать панику, чтобы у кого бы то ни было зародились некие сомнения", — сказал Пушилин.

Он добавил, что его в таких сообщениях "пытались уволить и в Россию" отправить. Лидер ДНР заверил, что это "конечно же, полная чушь".

"Донецк — он не то, что выстоит. Мы победить обязаны и мы победим", — добавил Пушилин.

Он призвал подписчиков доверять только официальным источникам, не поддаваться на провокации от украинских структур, которые занимаются ими целенаправленно.