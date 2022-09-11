Пушилин прокомментировал сообщения об отставке и отъезде
Пушилин назвал чушью сообщения об отставке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал чушью сообщения о том, что он якобы покинул свой пост и уже находится не в Донецке. Политик записал видеообращение, в котором прокомментировал такие публикации в телеграм-каналах.
Пушилин назвал чушью сообщения об отставке. Видео © Telegram / Денис Пушилин
"Хотел бы обратить внимание, что очень много сейчас фейковой, лживой, информации. Замысел противника понятен — попытаться навязать панику, чтобы у кого бы то ни было зародились некие сомнения", — сказал Пушилин.
Он добавил, что его в таких сообщениях "пытались уволить и в Россию отправить". Лидер ДНР заверил, что это, "конечно же, полная чушь".
"Донецк не то что выстоит. Мы победить обязаны — и мы победим", — добавил Пушилин.
Он призвал подписчиков доверять только официальным источникам, не поддаваться на провокации украинских структур, которые занимаются ими целенаправленно.
Как сообщал Лайф, накануне Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая. Он добавил, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по нескольким направлениям, хоть это и тяжело.
Telegram / Денис Пушилин