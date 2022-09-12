Эксперты НОМ в регионах подвели итоги наблюдения за выборами

Накануне в 21:00 по московскому времени закрылись избирательные участки в рамках Единого дня голосования. Эксперты Независимого общественного мониторинга подвели предварительные итоги выборов в Удмуртии, Калининградской, Свердловской, Ярославской, Кировской и Томской областях, а также Краснодарском крае. В целом, как оценили наблюдатели, голосование прошло в спокойной и даже праздничной обстановке. Однако были и попытки информационных вбросов, Так, в Удмуртии поступило более 800 жалоб. В итоге ни одна из попыток дестабилизации не удалась: все ситуации вовремя были взяты на контроль.

"В Удмуртской Республике в избирательные комиссии поступило более 800 жалоб, большинство из которых однотипные фейки", — сообщается на сайте НОМ.

Выборы в Калининградской области в целом завершились спокойно, случаи подтвердившихся проблем единичны. Что-то удалось предотвратить благодаря реакции общественных наблюдателей. Например, на одном из участков эксперт заметил, что избиратель опустил в ящик для голосования два слипшихся бюллетеня, как потом выяснилось — неумышленно. В Свердловской области провокаций или нарушений, которые могли бы серьёзно повлиять на избирательный процесс, практически не зафиксировано. В Кировской области зафиксировали лишь 3 случая подтвердившихся проблем: два из них касались этапа незаконной агитации, а один — незаконной выдачи бюллетеней.В Краснодарском крае за дни голосования Центр Общественного наблюдения проверил больше 120 сигналов. На места даже выезжали мобильные группы штаба.

"Эксперты отмечают тенденцию: любыми путями на избирательных участках провоцируются конфликты. При этом явно используются "домашние заготовки". Об этом говорит одинаковый сценарий сообщений — как под копирку — о якобы имеющихся нарушениях. Как правило, они поступают в большом объёме, примерно в одно и то же время", — рассказала Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Ранее Лайф писал, что в СПЧ заявили о беспрецедентной кампании Запада по дискредитации выборов в России. Иностранные агенты, представители оппозиции и политических кругов зарубежных стран пытались использовать ситуацию для атаки на российскую политическую систему, рассказали там.