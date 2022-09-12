Памфилова: Эти выборы показали запас прочности российского народа

Результаты голосования в рамках состоявшихся в России выборов были отменены всего на 20 избирательных участках, это "ничтожное количество". Такими данными поделилась глава ЦИК Элла Памфилова.

"На 20 участках отменили в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении [отменяем], мешочек немножко порвался — отменили", — сказала Памфилова на онлайн-марафоне "Ночь выборов – 2022. От южных морей до полярного края". (Лайф вёл прямую трансляцию.)

Как она отметила, избирательная кампания этого года показала, каков запас прочности у российского народа. Выборы были абсолютно адекватны нынешней обстановке, считает Памфилова.

"Да, скучноватая кампания, но искусственно создавать — я думаю, тут политтехнологи абсолютно правильно поступили — какие-то искусственные встряски, когда люди и так переживают психоэмоциональные глубочайшие стрессы, совершенно ни к чему", — сказала глава ЦИК.

Она также обратила внимание на тот факт, что после начала военной спецоперации на Украине звучали разные прогнозы насчёт возможности проведения выборов.

"И вдруг оказалось, что настолько запас прочности мощный. И это дорогого стоит, и кампания это тоже отражает", — заключила Памфилова.