"Люди нас слышат" : "Новые люди" прокомментировали итоги состоявшихся выборов

В партии "Новые люди" увидели хорошие результаты выборов даже на предварительном этапе. В этом году эта политическая организация заявилась в 54 регионах на всех уровнях — от муниципального до губернаторского. Основное внимание было уделено молодёжному электорату, средний возраст кандидата от фракции составил 29 лет.

Партия провела 273 кампании по выборам в органы местного самоуправления. Основными темами стали развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе молодёжного, повышение оплаты труда педагогов и медицинских работников, развитие местного самоуправления и бюджетного контроля через инструменты электронной демократии.

"Мы видим хороший результат по списку на выборах в Сахалинскую областную думу, по одномандатному округу проходит как минимум один кандидат. Также отмечу выборы в Госсовет Удмуртии, городскую думу Барнаула и Хурал Кызыла в Республике Тыва. В Иркутской области рассчитываем на хороший результат в Тулунском районе. Ждём результатов по одномандатным округам", — рассказал вице-спикер ГД, заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

Он выразил благодарность всем сторонникам партии, а также командам кандидатов и наблюдателей. Политик заверил, что "Новые люди" будут реализовывать заявленные инициативы и предложения как на площадке Государственной думы, так и через депутатов в законодательных собраниях и муниципалитетах. Он отметил, что, как показала работа наблюдателей, борьба в этом году была конкурентной. Массовых нарушений не зафиксировано, довольно много выявлено фейков в соцсетях, но они не могли повлиять на ход голосования. Теперь в партии следят за подсчётом голосов. Там считают, что предварительные итоги вселяют уверенность, а губернаторские выборы показали, что люди кандидатов слышат.

"Задачей нашей избирательной кампании было показать, что есть иной способ участия в выборах. Не через критику оппонентов, а через предложение инициатив и создание образа будущего...Вне зависимости от итогов этого голосования мы постараемся наши предложения реализовать", — рассказал кандидат в губернаторы Свердловской области, председатель комитета Госдумы по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Дёмин.

Ранее Лайф писал, что лидер Российской партии пенсионеров поделился ожиданиями по результатам выборов. В этом году партия принимала участие в выборах в 44 субъектах России, в частности политсила выдвинула восемь кандидатов на глав регионов.