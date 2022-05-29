Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области

Вместо того чтобы "работать на защиту города", он "думал только о себе", заявил глава Незалежной.

Начальник Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин уволен. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский по итогам поездки в регион.

"Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ", — написал Зеленский в "Телеграме".

Украинский президент заявил, что лично приехал в Харьковскую область, чтобы разобраться на месте. В итоге он разобрался и принял решение уволить руководителя СБУ, так как последний вместо того, чтобы "работать на защиту города с первых дней, думал только о себе".