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Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 19:05
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Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области

Роман Дудин. Фото © Управління СБ України в Харківській області

Роман Дудин. Фото © Управління СБ України в Харківській області

Вместо того чтобы "работать на защиту города", он "думал только о себе", заявил глава Незалежной.

Начальник Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин уволен. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский по итогам поездки в регион.

"Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ", — написал Зеленский в "Телеграме".

Украинский президент заявил, что лично приехал в Харьковскую область, чтобы разобраться на месте. В итоге он разобрался и принял решение уволить руководителя СБУ, так как последний вместо того, чтобы "работать на защиту города с первых дней, думал только о себе".

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Ранее Лайф писал, что Зеленский впервые за три месяца посетил Харьковскую область. В ходе визита в регион он оценил масштаб разрушений в городах и пообещал, что когда-нибудь всё будет восстановлено.

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Анатолий Симоненко
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