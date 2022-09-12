Антиковидную вакцину "Ковивак" опробовали на пожилых

Клинические исследования вакцины от коронавируса "Ковивак" среди лиц старше 60 лет, проводимые центром имени Н.Ф. Чумакова, завершены. Сейчас все документы о проведённой работе находятся на рассмотрении Минздрава России. Об этом сообщил директор по развитию центра Константин Чернов. О международном признании препарата он доложил, что "всё идёт своим чередом".

"К сожалению или к счастью, острая фаза — тогда, когда все препараты регистрировались просто в пожарном порядке — сейчас прошла. Соответственно, мы идём по стандартной процедуре регистрации, нами представлены документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", — цитирует ТАСС Чернова.

Он отметил, что в досье препарата в ВОЗ как раз не хватало информации о людях старшего возраста и теперь эти данные будут дополнены.

Разрешение на проведение испытаний препарата "Ковивак" на людях старше 60 лет Минздрав выдал центру имени Чумакова в октябре 2021 года. Тогда сообщалось, что в исследованиях примут участие три центра — в Москве, Новосибирске и Перми, часть добровольцев иммунизируют тремя дозами вакцины.