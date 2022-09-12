Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов, представляющий "Единую Россию", победил на выборах губернатора с показателем 80,21% голосов. Такие данные привели в ЦИК по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

На втором месте оказался Максим Буланов от КПРФ, набрав 4,88% голосов. Затем следует Юрий Шитиков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 3,74%. Владимир Вуколов от Партии пенсионеров за социальную справедливость и Владимир Султанов от "Коммунистов России" не набрали и двух процентов — 1,46 и 1,32% голосов соответственно.

Как рассказывал Лайф, по данным ЦИК, большинство голосов избирателей на выборах в региональные парламенты шести субъектов РФ тоже набирает партия "Единая Россия". Серьёзных нарушений в процессе голосования зафиксировано не было.