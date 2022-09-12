Пенсионерам объяснили, на что лучше не соглашаться при увольнении

Если сотрудник увольняется из-за выхода на пенсию, он не обязан отрабатывать обязательные дни, как в остальных случаях. Также не стоит соглашаться, если уже как пенсионеру предлагают перейти на срочный трудовой договор. Такие советы дала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

"Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявлении на увольнение должно быть указано: "Прошу уволить в связи с выходом на пенсию", — пояснила она в интервью "Прайму".

Правда, так можно сделать только один раз. Если увольнения будут ещё, они должны будут проходить на общих основаниях.

Что касается срочного трудового договора, то его особенность, как следует из названия, — действие до определённой даты. Когда она наступит, работодатель может просто не продлить соглашение. Выходных пособий в этом случае не предусмотрено. Заставлять пенсионера переходить именно на срочный договор никто не вправе.