Посол России рассказал, чего не хватает для запуска "Северного потока – 2"
Посол в ФРГ Нечаев: Для запуска СП-2 нужна воля руководства Германии
Для запуска трубопровода "Северный поток – 2" требуется только политическая воля Правительства ФРГ. Труба заполнена газом и полностью готова к эксплуатации. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что теперь всё зависит только от германской стороны, и указал на то, что это прежде всего "экономический проект, в который вложено немало средств".
"Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ. Однако пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом", — заявил Нечаев в интервью газете "Известия".
По оценкам немецких экспертов, отказаться полностью от российского газа в ближайшее время ФРГ не сможет, а надежды на быстрое замещение российских энергоносителей из стран третьего мира в данный момент нет. Нечаев отметил, что необходимыми мощностями по приёму СПГ Германия не располагает, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат. Не говоря уже об отсутствии твёрдых договорённостей о будущих поставках, заключил дипломат.
Ранее Лайф писал, что в Германии подвели итоги первой недели без российского газа. Вице-канцлер Хабек заявил, что хранилища продолжают наполняться.
Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок. А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал полный отказ от поставок газа из России к декабрю 2022 года. Он пообещал, что Германия сможет пережить эту зиму. По его словам, власти успели принять "своевременные решения", которые помогут избежать энергетического кризиса в грядущий морозный сезон.