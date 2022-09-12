Посол России рассказал, чего не хватает для запуска "Северного потока – 2"

Для запуска трубопровода "Северный поток – 2" требуется только политическая воля Правительства ФРГ. Труба заполнена газом и полностью готова к эксплуатации. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что теперь всё зависит только от германской стороны, и указал на то, что это прежде всего "экономический проект, в который вложено немало средств".

"Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ. Однако пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом", — заявил Нечаев в интервью газете "Известия".

По оценкам немецких экспертов, отказаться полностью от российского газа в ближайшее время ФРГ не сможет, а надежды на быстрое замещение российских энергоносителей из стран третьего мира в данный момент нет. Нечаев отметил, что необходимыми мощностями по приёму СПГ Германия не располагает, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат. Не говоря уже об отсутствии твёрдых договорённостей о будущих поставках, заключил дипломат.

Ранее Лайф писал, что в Германии подвели итоги первой недели без российского газа. Вице-канцлер Хабек заявил, что хранилища продолжают наполняться.