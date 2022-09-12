Затронет не всех: Россиян предупредили о росте тарифов ОСАГО

В России изменились тарифы по расчёту размера ОСАГО. Очередное расширение их коридора и разрешение страховщикам использовать стоимость неоригинальных запчастей отразятся только на "аварийных" водителях, объяснил экономист Егор Клопенко. По его словам, остальные этих новаций ОСАГО не заметят.

"Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых аварийных водителей, так что, если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет", — уточнил Клопенко в интервью агентству "Прайм".

Цены аналогов оригинальных автозапчастей страховщики начинают использовать с 11 сентября, а расширение коридора тарифов произойдёт с 13 сентября. Для легковых автомобилей базовая ставка составит 1646–7535 рублей — в зависимости от возраста, стажа и других моментов. По словам Клопенко, это вызвано резкой разбалансировкой рынка запасных частей для авто за последние шесть месяцев, а также удорожанием ремонта и услуг в этой сфере. Эксперт считает эти меры актуальными, иначе многие страховщики не переживут эту зиму, а водители могут остаться без выплат.