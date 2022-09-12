Медведева с позиции первой ракетки мира сместил 19-летний испанец

Представитель Испании Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису. Итог их встречи — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Алькараса.

Таким образом, 19-летний Алькарас впервые стал победителем турнира Большого шлема. До сих пор ему максимум удавалось выходить в четвертьфинал на открытых чемпионатах США (2021) и Франции (2022).

Эта победа делает Алькараса первой ракеткой мира. В обновлённом рейтинге именно он сместит россиянина Даниила Медведева с места лидера.