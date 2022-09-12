Некоторым иностранцам опять разрешили торговать на Мосбирже

С сегодняшнего дня Московская биржа открывает доступ клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, к рынку акций. Также доступ получают нерезиденты, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц. Cтанет доступно и совершение сделок репо / репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями.

Вместе с тем список акций, которые будут доступны для сделок нерезидентов, ограничен. Из него исключили ценные бумаги ряда стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК. В перечне 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов. Среди них "Роснефть", "Транснефть", "Газпром", "Аэрофлот", ВТБ и другие.